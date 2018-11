André Carrillo: "Ganar la Copa América es uno de nuestros objetivos"

André Carrillo, mediocampista de la selección peruana, arribó anoche a Lima y reveló que pese a no pensar mucho en la Copa América Brasil 2019, uno de sus objetivos es poder ganar ese certamen.

"No hemos pensado mucho en la Copa América pero ganarla es uno de los objetivos que tenemos nosotros. Paso a paso nos vamos a ir poniendo metas más altas y es algo que todo el mundo quiere. Ahora vamos a tener un reencuentro lindo con la hinchada, pues siempre nos apoyaron en los momentos buenos y malos. Siempre hemos tenido muchos espectadores y hemos sentido el cariño de la gente cada vez que hemos jugado aquí", señaló la 'Culebra' a la prensa local.

Carrillo, quien se perfila como titular en el encuentro amistoso ante Ecuador de este jueves, se pronunció sobre la ausencia de Christian Cueva en la reciente convocatoria de Ricardo Gareca.

" Es claro que Cueva es un jugador importante para la selección, pero no creo que se sienta su ausencia porque hay jugadores de alto nivel que lo pueden reemplazar sin ningún problema. Sin embargo, está claro que es un futbolista importante para nosotros. Ya estuve en momentos que no he sido convocado y es normal, uno no lo tiene que tomar a mal. Si uno no pregunta cuando es convocado, tampoco tiene que hacerlo cuando no lo es", señaló.