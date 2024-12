André Carrillo defiende su participación en la Copa América: "Siento que hubo injusticia"

El delantero peruano André Carrillo, quien recientemente renovó su contrato con el Corinthians hasta el año 2026, se pronunció sobre las críticas recibidas tras su última convocatoria a la Selección Peruana.

En una entrevista para el programa 'Enfocados', el atacante nacional expresó su molestia por los cuestionamientos que recibió luego de su participación en la Copa América, donde tuvo escasos minutos de juego.

“Siento que hubo algo de injusticia, porque cuando tienes más minutos, puedes ser protagonista”, afirmó Carrillo.

La ‘Culebra’ defendió su estilo de juego, destacando que su rendimiento se ve afectado cuando no tiene continuidad en el campo. “Yo no soy un jugador que impresiona en los entrenamientos. Soy alguien que hace su trabajo durante los 90 minutos”, aseguró.

A pesar de las críticas, Carrillo se mostró dispuesto a volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana si es convocado. “Si juego 90 minutos y lo hago mal, critíquenme, no hay problema. Pero no me pueden ‘chancar’ por no haber tenido oportunidades reales”, concluyó.

Mientras tanto, Carrillo se encuentra enfocado en su desempeño con el Corinthians, donde busca consolidarse como una pieza clave en el equipo de Ramón Díaz.

