No pudo acabar el partido en el campo. Anderson Santamaría pagó la más dura sanción en un partido de fútbol. El peruano fue expulsado del encuentro en la derrota de Puebla contra Atlas por 1-0.

En el duelo por la fecha 11 del Clausura de la Liga MX , Puebla no pudo conseguir la victoria de visita. Los locales mantuvieron la mínima diferencia para llevarse los tres puntos.

Corría el minuto 57' del partido y Atlas atacó en un contragolpe casi letal. Santamaría quedó como último hombre mientras perseguía al atacante adversario. El peruano intentó derrumbarlo empujándolo desde atrás.

Pero el rival no calló al suelo y continuó la jugada. Intentó patear y el ex Melgar bloqueó su remate. Recién cuando el ataque de Atlas se vio mermado, el árbitro paralizó las acciones y retrocedió a la falta de Anderson. Le mostró la segunda amarilla y lo echó del campo. Nuestro compatriota no lo podía creer, pero ¡así es el fútbol!