Este viernes 23 es fecha FIFA y por lo tanto diversas selecciones sostendrán amistosos. El objetivo está claro: llegar de la mejor forma al Mundial de Rusia 2018, cuando faltan solo tres meses para el inicio del la fiesta del fútbol.

La selección peruana sostendrá un amistoso con su similar de Croacia, en lo que significará el primer encuentro de la bicolor luego de lograr su clasificación a Rusia 2018.

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Miami a las 7:30 pm. (hora peruana). El estadio elegido es el Hard Rock Stadium.

Pero los otros encuentros destacados serán los que sostendrán Rusia vs. Brasil, Argentina vs. Italia, Alemania vs. España, Holanda vs. Inglaterra, Francia vs. Colombia, entre otros.

Puedes ver la lista completa de Amistosos Internacionales a continuación:

FECHA HORARIOS AMISTOSOS

23/03 6:35 Uruguay vs. República Checa

Canal: ESPN

23/03 11:00 Rusia vs. Brasil

Canal: ESPN

23/03 12:00 Noruega vs. Australia

23/03 14:00 Ucrania vs. Arabia Saudí -

23/03 14:45 Argentina vs. Italia

Canal: TyC Sports

23/03 14:45 Alemania vs. España

Canal: DirecTV

23/03 14:45 Escocia vs. Costa Rica -

23/03 14:45 Holanda vs. Inglaterra

Canal: ESPN

23/03 14:45 Polonia vs. Nigeria -

23/03 14:45 Portugal vs. Egipto

Canal: ESPN+

23/03 15:00 Francia vs. Colombia

Canal: ESPN 2

23/03 19:00 Perú vs. Croacia

Canal: Movistar Deportes / América TV

23/03 21:30 México vs. Islandia

Canal: Azteca 7, TDN y Univisión TDN

24/03 12:00 Suecia vs. Chile

Canal: ESPN 2