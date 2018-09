Vuelve el fútbol del mayor nivel. Esta semana arranca una nueva fecha FIFA y por partida doble. Se vienen buenos partidos donde los entrenadores podrán probar jugadores y hacer los recambios necesarios luego el último mundial donde muchas selecciones y estrellas no demostraron su nivel. En Europa se jugará la Liga de las Naciones de la UEFA 2018-19, torneo que estrena la el máximo ente del fútbol europeo.

El encuentro más atractivo de esta fecha doble es el partido entre Perú y Holanda en Ámsterdan, selecciones que se verán las caras por segunda vez en su historia. La selección peruana quiere seguir mostrando su buen nivel y Ricardo Gareca está armando el once para dar la sorpresa, cabe mencionar que el combinado bicolor tendrá algunas ausencias como la del capitán Paolo Guerrero y otras sorpresas como la del argentino nacionalizado peruano, Horacio Calcaterra.

Por su parte la ´Naranja Mécanica’ va con sus titulares para enfrenta a Perú, siendo este el último partido de Wesley Sneijder con la selección holandesa, quien con 34 años de edad se retira siendo internacional 133 veces con su selección por delante de otro histórico como Edwin Van de Sar (130 partidos como internacional).

Por otro lado la UEFA estrena su torneo ‘Liga de Naciones de la UEFA’ siendo el partido principal el enfrentamiento entre Alemania frente a Francia en Múnich, quienes después de su vergonzosa participación en el Mundial de Rusia 2018 se medirán frente a los campeones del mundo. España se medirá frente a Inglaterra en Londres en un partidos, mientras que Italia quien no participo en el Mundial se enfrentar a Polonia en Bologna.

Las selecciones sudamericanas también jugarán en esta fecha doble FIFA , Argentina se enfrenta a Guatemala sin Lionel Messi y sin técnico, Colombia tampoco tiene técnico y jugará ante Venezuela, Brasil buscará recuperarse de su fracaso en Rusia 2018 frente a la selección de USA, Chile con Reinaldo Rueda en el banco visitará a Japón, Ecuador jugará frente a Jamaica, mientras que Uruguay se medirá ante México.

Programación de amistosos internacionales FIFA 2018:



-Jueves 6 de septiembre-



Perú vs. Holanda

Estadio: Johan Cruyff Arena (Ámsterdam)

Hora: 1:45 p.m.



Alemania vs. Francia

Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Hora: 1:45 p.m.



Portugal vs. Croacia

Estadio: Algarve (Faro)

Hora: 1:45 p.m.



Suecia vs. Austria

Estadio: Generali Arena (Praga)

Hora: 1:45 p.m.



Irlanda vs. Gales

Estadio: Cardiff City (Cardiff)

Hora: 1:45 p.m.



-Viernes 7 de septiembre-



Chile vs. Japón

Estadio: Sapporo Dome (Sapporo)

Hora: 5:00 a.m.



Costa Rica vs. Corea del Sur

Estadio: Goyang (Goyang)

Hora: 6:00 a.m.



Bélgica vs. Escocia

Estadio: Hampden Park (Glasgow)

Hora: 1:45 p.m.



Italia vs. Polonia

Estadio: Tenato Dall'Ara (Bologna)

Hora: 6:30 p.m.



Brasil vs. Estados Unidos

Estadio: MetLife (Nueva Jersey)

Hora: 6:30 p.m.



Colombia vs. Venezuela

Estadio: Hard Rock (Florida)

Hora: 7:00 p.m.



Ecuador vs. Jamaica

Estadio: Red Bull Arena (Nueva Jersey)

Hora: 7:00 p.m.



México vs. Uruguay

Estadio: NRG (Texas)

Hora: 9:00 p.m.



Argentina vs. Guatemala

Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum (California)

Hora: 10:00 p.m.



-Sábado 8 de septiembre-



España vs. Inglaterra

Estadio: Wembley (Londres)

Hora: 1:45 p.m.