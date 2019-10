Tras la polémica desatada por los comentarios discriminatorios del periodista Erick Osores, durante la emisión de su programa vía Facebook Erick Osores - Futboleros 2.0. el pasado domingo, en donde se refirió sobre los dirigentes de las ligas departamentales de fútbol, los canales de televisión América TV y Canal N rechazaron las declaraciones del reconocido periodista deportivo.

A través de Twitter, América TV emitió un comunicado para aclarar su postura ante las polémicas expresiones. “Rechazamos categóricamente las expresiones vertidas por el señor Erick Osores en Futboleros 2.0. en relación con los dirigentes de las ligas departamentales”, inicia el mensaje.

Asimismo, aclararon que no tienen responsabilidad directa con este programa de Facebook, puesto que se trata de una iniciativa propia del periodista. “Este espacio, Futboleros 2.0. es una iniciativa personal del señor Osores, que se emite a través de sus redes sociales, en el que no tenemos ninguna injerencia. A pesar de ello, expresamos claramente que no aceptamos sus expresiones que, con justa razón, han causado rechazo e indignación”, sostienen ambos medios de comunicación.

Tomarán acciones

En consecuencia, América y Canal N indicaron que tomarán acciones disciplinarias contra Erick Osores y “ratificamos nuestro compromiso con el respeto a los derechos de todos y lo no discriminación”, finaliza el comunicado.