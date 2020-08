Hablar del amor de las hinchadas a sus clubes es narrar gestas románticas, escenarios nostálgicos y episodios de despojo que pueden incluso bordear la locura. ¿Qué puede atar a un extraño con un equipo que cada fin de semana sortea entre ganar y perder? Ya lo decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano al mencionar hasta dónde puede llegar el enamoramiento a un club. “En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”. El peruano Julio Ramón Ribeyro también soltaría una frase para describir el desamor. “Quien no ha sentido la tristeza en el fútbol no sabe nada de la tristeza”.

Es cierto que bajo esta justificación se han realizado acciones no tan nobles. Tenemos el ejemplo más próximo. En el Perú, el país del medio millón de contagios y las 20 mil muertes por COVID-19, hace una semana se suspendió la Liga 1 debido a que un grupo reducido de hinchas de Universitario no respetó el estado de emergencia y se reunió en las calles sin respetar el distanciamiento establecido. Días antes, el mismo escenario se había replicado durante un partido amistoso de Alianza Lima. La vuelta al fútbol luego de cinco meses no había sido lo esperado: en vez de ser una herramienta para difundir el mensaje de respetar los protocolos de bioseguridad, se convirtió en una oportunidad para la irresponsabilidad.

Pero, felizmente, en la historia del fútbol solo habrá espacio para las hazañas y eso incluye a los verdaderos hinchas. Revisemos tres historias de fieles seguidores que no necesitaron estar en un partido para demostrarle amor a su club.

TRAER AL HÉROE

Durante sus más de cien años de historia, el Peñarol de Uruguay ha sido la causa de grandes actos de amor: en 1945 organizaron una campaña para financiar la sede deportiva del club, en 2011 confeccionaron la bandera más grande del mundo y en 2016 participaron activamente para hacer posible el sueño del estadio propio. Pero su más grande hazaña es la que se escribió en 1981, cuando se unieron para repatriar a un jugador.

Un año antes, el eterno rival, Nacional, había logrado el título de la liga y la Copa Libertadores; entonces en Peñarol se plantearon traer de regreso a Fernando Morena, delantero ídolo del club. El principal problema era que su pase le pertenecía a Valencia de España, que pedía un millón de dólares. En tienda carbonera no había ni un peso, pero los hinchas se las arreglaron para recaudar dicho monto y fichar nuevamente a su goleador. Las crónicas deportivas uruguayas cuentan que una extensa caravana esperó a Morena en el aeropuerto para seguirlo hasta las instalaciones del club. Allí el jugador devolvió todo el cariño con lágrimas.

La operación de Peñarol fue un éxito. Con el delantero en cancha, el club lograría dos ligas uruguayas, una Libertadores y una Intercontinental. En Montevideo aún recuerdan el jingle que armó la hinchada para promocionar la vuelta del jugador. “A Morena lo traemos todos / porque todos somos Peñarol. / Una hinchada que se juega entera / por Morena el gran goleador”.





SALVAR A UN CLUB

En Argentina, cada 7 de marzo se torna especial. Es la fecha en la cual los hinchas de Racing conmemoran un emotivo episodio ocurrido en 1999, cuando el club tocó fondo a causa de una deuda impagable. Días antes, las autoridades judiciales lo habían dicho claramente: “Racing ha dejado de existir”, destrozando así el corazón de miles de seguidores y paralizando a todo el país. ¿Cómo es posible que uno de los clubes más grandes de Sudamérica quede borrado para siempre?

En medio de la incertidumbre, la primera fecha del Apertura se había agendado para el 7 de marzo. Estaba pactado que Racing debute contra Talleres, pero, debido a la situación, el partido se suspendió. Sin embargo, más de treinta mil hinchas, a los cuales no les importaba que el encuentro no se jugaría, llegaron al Cilindro de Avellaneda para alentar al club. Sin partido ni espectáculo alguno, solo se dedicaron por varios minutos a cantar y a demostrarle al equipo que esa difícil situación solo sería pasajera. “Treinta mil personas fueron a la cancha para que el club no cierre”, recuerda la crónica de Clarín de aquella tarde de marzo.

Lo que ocurriría a partir de aquella fecha parece el final de un cuento de hadas. Tras el empuje que darían los hinchas, las autoridades permitirían al club participar en el torneo; además, le darían la oportunidad de ingresar a un proceso de reestructuración. Diez años le tomaría al club salir de la quiebra. Ya en 2009, salvados económicamente, declararían aquel mágico 7 de marzo como el Día del Hincha de Racing.

HINCHAS DE CARTÓN

¿Cómo alentar cuando las restricciones sanitarias impiden estar dentro del estadio? Esa fue la pregunta que rondó en la cabeza de millones de hinchas alrededor del mundo cuando se inició la pandemia del COVID-19, pero fueron los seguidores del Borussia Monchengladbach quienes dieron con la respuesta. Durante el reinicio de la Bundesliga, en mayo, el club tuvo la gran iniciativa de pedirles a sus hinchas que envíen una fotografía suya de medio cuerpo. La idea era imprimirlas y colocarlas sobre un cartón para pegarlas en las butacas del estadio del Borussia Park, la sede del club. De esa manera no solo se brindaba aliento a los jugadores que saltarían al campo; también se apoyaba económicamente a la institución, ya que el derecho de tener una ‘efigie’ costaba poco menos de 20 euros.

La operación fue un éxito. Es así como el 23 de mayo 13 mil figuras de cartón lucieron impecables en las tribunas del estadio. El recinto lució tan vistoso que se repitió la decoración en las siguientes fechas de la Bundesliga. La hinchada de cartón nunca abandonó.

DATOS

-La Liga 1 se reanudará el 18 de agosto gracias a los acuerdos alcanzados entre la FPF y los clubes. Figuras como Gareca, Farfán y Guerrero han pedido a los hinchas respetar los protocolos.

-Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra reanudaron sus ligas sin público en las tribunas. En algunos casos se colocaron parlantes para simular la presencia de hinchas.

