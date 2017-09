Álvaro Morata: "No podía quedarme en el Real Madrid para ser suplente"

Real Madrid tal vez esté pasando por uno de sus peores momentos en cuanto efectividad de gol se refiere. Con la ausencia de Cristiano Ronaldo por suspensión, la lesión de Benzema y el bajo rendimiento de Bale, el equipo 'merengue' no da buenas señales de pelea.

Ante esa realidad, Álvaro Morata, actual jugador del Chelsea, pero con pasado en la 'Casa Blanca', no se arrepiente de haber abandonado el club y es ahora que el delantero español explicó el por qué prefirió irse.

"Zidane quería que me quedara y yo era feliz en Madrid. Pero no me podía quedar para ser suplente", expresó el español en diálogo con el Daily Mail.

"Llega un momento en el que necesitas jugar, crecer y abandonar la zona de confort. Todo va sobre estar en una zona segura. No quiero eso. Soy ambicioso y tengo hambre de éxito", manifestó.

Sostuvo que su continuidad futbolística influirá mucho para que, de concretarse que España llegue a Rusia 2018, él sea el '9' de su selección.

"Por España... cuanto más juegue y más goles marque, más opciones tendré de jugar el Mundial y ser titular", sentenció.