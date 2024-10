¡Confirmado! Alianza y Universitario jugarán a la misma hora el último partido del Clausura

Alianza Lima y Universitario están empatados en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura y, como tal, ambos tienen casi las mismas probabilidades de campeonar; por ello, la Liga 1 intervino.

El ente organizador del campeonato nacional de fútbol, en vista de este contexto y para evitar suspicacias, decidió que blanquiazules y cremas jueguen a la misma hora sus respectivos encuentros de la última fecha.

Es decir, el domingo 3 de noviembre a las 03:00 de la tarde, Los Chankas tendrán que recibir a la 'U' en Andahuaylas; mientras que, al mismo tiempo, los íntimos harán lo propio con el Cusco FC en La Victoria.

Vale resaltar que los horarios del Melgar vs Deportivo Garcilaso y el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos aún no están programados puesto que están a 5 puntos del liderato con 6 unidades por jugarse.

Liga 1 - 2024: Lucha por no descender

Bajo el mismo criterio, pero un día antes y luchando por no descender, el sábado 2 a las 03:15pm, UTC y Sport Huancayo se medirán en Cajamarca; en simultáneo, Mannucci recibirá al Alianza Atlético en Trujillo.

Vale resaltar que los horarios del Atlético Grau vs UCV y el ADT vs Sport Boys aún no están programados puesto que están a 1 (trujillanos) y a 5 (chalacos) puntos del temible descenso con 6 unidades por jugarse.

