Alianza Lima y Edde Cuéllar definen la temporada de Futsal Down

La Liga Nacional de Futsal Down 2024 conocerá a su campeón este sábado 26 de octubre en una jornada no apta para cardiacos en la que Alianza Lima y Edde Cuéllar se enfrentarán en el Coliseo Ollantaytambo de Ate, para definir cuál de los dos es el mejor de la temporada.

Para determinar al campeón nacional podrían ser necesarios dos partidos. Ello dependerá del resultado de la final del Torneo Clausura, que está programada para las 10:00 horas. Si ganara Edde Cuéllar, asegurará automáticamente el título de la Liga 2024 porque habría conquistado tanto el Apertura como el Clausura.

Un triunfo de Alianza Lima en la final del Clausura obligaría a un partido extra por la corona nacional, que se jugaría 45 minutos después de concluido el primer encuentro. Así las cosas, los asistentes a la última fecha de la temporada podrían deleitarse con dos definiciones espectaculares.

Ambos equipos, que se enfrentaron en la final del Apertura -Edde Cuéllar se impuso por penales-, se mantienen invictos en el Clausura. Alianza ganó los nueve partidos que disputó, mientras que su rival logró ocho victorias y un empate.

La final (o finales) entre Alianza Lima y Edde Cuéllar se podrá ver en el YouTube de Latina Deportes para todo el Perú.

El campeón de la Liga Nacional de Futsal Down 2024, certamen que cuenta con el aval de la Federación Deportiva Nacional de Personas con Síndrome de Down, clasificará a la Copa Sudamericana de Futsal Down, que se realizará del 18 al 22 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Paralímpico de Santiago, ubicado en el emblemático Estadio Nacional de Chile.

El año pasado, Alianza Lima se proclamó campeón de la Liga Nacional de Futsal Down y, gracias a ello, participó en la Copa Latinoamericana de Futsal Inclusivo 2023 (ahora llamada Copa Sudamericana). En aquel campeonato, que se desarrolló en Salto, Uruguay, los blanquiazules se consagraron campeones al vencer 15-7 a Peñarol en la final.

ENTRADAS PARA LA FINAL

Los que deseen asistir a la jornada final podrán comprar sus boletos en el mismo Coliseo Ollantaytambo este sábado desde las 8:00 horas. Las entradas tendrán un costo solidario de 10 soles.

No se podrá ingresar con bombardas ni pirotécnicos, ni tampoco hacer uso de bombos, cornetas, pitos o de cualquier elemento que produzca sonidos fuertes y distraiga a los jugadores.

