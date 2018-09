Al igual que su colega de Sporting Cristal, Pablo Bengoechea señaló que el mal estado de la cancha de Matute no ayudó "al buen pie" de sus jugadores por lo que destacó el amor propio que tuvo Alianza Lima para rescatar un empate en casa ante los celestes en los minutos de reanudación que se jugaron este lunes.

"Lo que vi en los 90 minutos que jugamos entre ayer (domingo) y hoy (lunes) es que jugamos muy mal los primeros 5 o 6 minutos del partido, perdiendo pelotas en salida y lo que provocó el primero gol y luego lo fuimos emparejando", dijo el entrenador blanquiazul.

La forma cómo Alianza Lima rescató el punto ante Sporting Cristal fue elogiada por Bengoechea porque "crecimos y emparejamos un partido ante un rival que no es nada menos que el campeón de los dos torneos que se han jugado, que juega muy bien y tiene buenos jugadores. La cancha no ayuda al buen pie, pero me quedo con el sacrificio y esfuerzo del equipo yendo siempre para adelante con amor propio a buscar el partido".

Consultado por los cambios que realizó en los últimos 25 minutos de reanudación este lunes, Pablo Bengoechea señaló que "no intenté sorprender a nadie porque aquí nos conocemos todos, pero sí ir al ataque a buscar el empate. Teníamos tiempo y sabía que íbamos a tener una oportunidad".

Alianza Lima, ahora, debe darle vuelta rápido a la página porque este viernes visita a Unión Comercio en Moyobamba en la inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura