Alianza Lima venció 2-0 a Sporting Cristal en un partido pendiente por la fecha ocho del Torneo Clausura 2015 y quedó a un paso de clasificar a la Copa Sudamericana.

Los íntimos tomaron las riendas del encuentro gracias a un tanto a los 17 minutos de Mauro Guevgeozián ante un centro de Luis Trujillo. Las cosas se le complicaron a los celestes por la lesión de Josepmir Ballón, quien fue cambiado por Diego Manicero (17').

El partido se puso cuesta arriba para Sporting Cristal tras la expulsión de Paolo De la Haza, por doble amarilla, al finalizar la primera mitad.

En el segundo tiempo, los rimenses salieron para buscar el empate con 10 jugadores y aprovecharon los espacios de los íntimos, pero no pudieron concretar. Alianza Lima, en cambio, sacó ventaja con un contragolpe de Gabriel Costa, quien fue trabado por Jorge Cazulo en el área.

La jugada fue doblemente dolorosa para Sporting Cristal, ya que Jorge Cazulo fue expulsado y no jugará ante Universitario de Deportes el fin de semana. Gabriel Costa convirtió el penal en gol y puso el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Alianza Lima lograría la clasificación a la Copa Sudamericana sí vence a César Vallejo el fin de semana, mientras que Sporting Cristal tendrá que derrotar a los cremas y esperar que pierda Real Garcilaso y que empate o pierda Sport Huancayo, para lograr campeonar en el Torneo Clausura.

[NOTA ORIGINAL]Prueba de valientes, desafío en La Victoria. Sporting Cristal (3° con 27) tiene la gran oportunidad de convertirse en el principal candidato a ganar el Torneo Clausura cuando visite a Alianza Lima (16° con 13) desde las 8:00 p.m. en duelo pendiente de la fecha 8.

Si los celestes vencen a los íntimos, sumarán 30 puntos y dejarán atrás a Real Garcilaso (1° con 29) y Sport Huancayo (2° con 28) a falta de una jornada para concluir el certamen. En ese escenario, Sporting Cristal sería campeón con una victoria sobre la 'U' este domingo.

Pero, claro, la tarea no será sencilla para un equipo que no gana hace cinco fechas y que apenas sumó 4 puntos de los últimos 15. Además, Carlos Lobatón no jugará por un esguince en la rodilla derecha, que también lo apartará del duelo contra la 'U'. "Espero llegar a las finales", dijo 'Loba', aunque esto también se presenta complicado.

El argentino Matías Martínez podría volver en la zaga en reemplazo de Renzo Revoredo, mientras que Renzo Sheput y Diego Manicero pelean el puesto de Lobatón.

En el Apertura, Alianza Lima se impuso 3-1 a Sporting Cristal, algo que supone una motivación para un cuadro que tampoco gana hace cinco partidos. Otra esperanza que alienta a los 'grones' es la chance de clasificar a la Copa Sudamericana 2016.

En Alianza Lima, el juvenil Anthony Lavalle reemplazaría al expulsado Marcos Miers en la zaga –el titular Miguel Araujo está lesionado– y Pablo Míguez irá por el también suspendido Josimar Atoche.

SABÍAS QUE…

Si Sporting Cristal, Garcilaso, Melgar y Huancayo empatan en puntaje, los dos con mejor diferencia de goles irán a un partido extra por el título del Clausura.