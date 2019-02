Alianza Lima no tendrá más fichajes: "No podemos salirnos del presupuesto"

El gerente de Alianza Lima , Gustavo Zevallos, señaló que ya no habrá más fichajes en el club íntimo para la temporada 2019 debido al presupuesto.



"Con el profesor Miguel Ángel Russo no hemos hablado de ningún jugador en particular. Estamos agotados con la pretemporada. Buscar futbolistas en esta época es complicado, por eso no hay seguimiento con nadie. Como encargado del club quisiera traer más jugadores, pero no podemos salirnos del presupuesto", dijo el directivo 'blanquiazul' a Radio Ovación.

Con respecto al interés de otros equipos por Kevin Quevedo y Aldair Fuentes, el gerente de Alianza Lima aseguró que no hay una propuesta formal.

" No hemos recibido ningún ofrecimiento por algunos de nuestros jugadores, todos van a continuar. Quevedo tiene contrato con nosotros y Fuentes también. Este último no fue considerado en la 'Noche Blanquiazul' por una decisión del profesor Russo, pero ya le llegará la oportunidad", agregó Gustavo Zevallos.



TE PUEDE INTERESAR: