Alianza Lima no pasa por un buen momento. La eliminación de la Copa Libertadores ha causado mucho dolor en el plantel. Sin embargo, el equipo decidió salir al frente de las versiones que indicaban que los jugadores estaban buscando la salida del técnico Pablo Bengoechea , algo que niegan rotundamente.

Ayer la totalidad del equipo acudió a la conferencia de prensa para salir al frente de lo que señaló un reportero de Fox Sports, al término del encuentro ante Palmeiras , la noche del jueves.

“Vamos a comenzar con lo que comentó Mauricio Loret de Mola (reportero) en Fox. No sé cuál es su fuente, pero queremos descartar absolutamente todo lo que ha mencionado. Quizás ha malinterpretado a algún jugador. Acá nosotros estamos concentrados en el tema deportivo, ciertamente conscientes de que debemos mejorar. No responsabilizamos a nadie más que no seamos nosotros en la parte deportiva”, indicó el golero Leao Butrón.

“Más allá de ser futbolista, más allá de jugar bien o mal, somos personas. Cada uno de nosotros no tiene esa maldad como para sacar a un técnico como lo mencionaron ayer (el jueves). Ese comentario ha sido de mal gusto, que nos enoja, que nos entristece y nos manifiesta de una forma que nosotros no somos”, sostuvo, por su parte, el volante Rinaldo Cruzado.

SOLO QUEDA ESPERAR

Carlos Ascues iba a ser titular ante Palmeiras, pero una lesión en el calentamiento le impidió jugar y de eso habló el médico del club, Hugo Blácido.

“Carlos presentó una molestia en el muslo derecho. Es una lesión en un lugar muy frecuente para los futbolistas”, indicó el galeno.

TENGA EN CUENTA

- Leao Butrón sigue con su proceso de recuperación. El meta ya hace trabajos específicos en cancha.

- Gustavo Zevallos, gerente del cuadro ‘grone’, señaló que el cuadro blanquiazul llegará en las mejores condiciones al inicio del Apertura.