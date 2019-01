¿Pedro Gallese le quitará el número '1' a Leao Butrón? Esto dijo el nuevo arquero 'grone'

Llegó la competencia. Pedro Gallese se convirtió en el nuevo refuerzo de lujo que sumó Alianza Lima para esta temporada. La hinchada blanquiazul celebró su incorporación, pero la llegada del 'Pulpo' podría representar un problema para el experimentado Leao Butrón .



En los últimos días, se ha comentado mucho que la presencia de Gallese bajo los tres palos en La Victoria enviaría a Butrón -antes titular indiscutido- al banco de suplentes. Ante ello, el veterano arquero expresó no sentir su preocupación.

Lo que los fanáticos también se preguntan es si el arquero de la selección peruana también dejará sin el número '1' a Leao. Ante esa incógnita, Pedro Gallese habló con RPP para aclarar el tema

"Quería sentirme feliz en un equipo y creo que en Alianza Lima me voy a sentir así, voy a estar en el equipo que me ha querido y que a mí me gusta. La familia va a estar tranquila y eso también va a ser importante para mí. Todavía no me han dicho qué número usaré, seguro en estos días se define eso. Sin embargo, el '1' se respeta porque es de Leao Butrón", confesó el ex guardameta de Juan Aurich.

Alianza Lima piensa realizar un buena Copa Libertadores y llevarse la Liga 1 con los fichajes que viene concretando. Se especula que el club estaría planeando la contratación del argentino Diego Buonanotte.

TE PUEDE INTERESAR: