Jean Deza nuevamente ha sido captado por las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’ cuando estaba en la fiesta con las modelos Shirley Arica y Olinda Castañeda. El jugador de Alianza Lima estuvo presente en esta reunión por la noche, pese a que al día siguiente tenía entrenamiento en su club.

Luego de salir a la luz este ‘ampay’, el periodista deportivo Pedro Eloy García no pasó por alto la nueva indisciplina del futbolista blanquiazul.

En el programa que conduce junto a su colega Diego Rebagliati, Eloy García se mostró preocupado por la conducta de Deza.

“Perdón que lo diga y nuevamente con respeto, pero a veces el idioma te ayuda a decir las cosas como son. ¿Habrá alguien tan estúpido? No puede ser. No puede ser. No puede pensar que es normal. No puede pensar que eso está bien”, exclamó en el programa ‘Al Ángulo’.

Estas declaraciones las dijo después de que Rebagliati indicara que Deza “no entiende” que su comportamiento es equivocado:

“Para él, no está mal lo que hace. O sea, él no entiende que hay una indisciplina en lo que hace. Él lo ve como parte de su vida normal. Él piensa que su obligación termina cuando termina el entrenamiento”, apuntó Rebagliati.

Instantes después, Eloy García replicó lo dicho por su colega:

“Tiene que ser otra cosa, Diego. De repente tiene un problema que excede al fútbol. Nadie es tan tonto para decir ‘ya acabó mi chamba’, menos ahora que te graban con un teléfono. El drama de Deza es que es reincidente”.

Mira el ampay de Jean Deza:

