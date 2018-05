Pablo Bengoechea , estratega de Alianza Lima , no ocultó su molestia por la derrota de su equipo ante Sport Rosario en el Torneo Apertura y expresó su disconformidad por el arbitraje de Luis Garay en el duelo.

"La expulsión influye, pero en el trámite no se notó que tengamos un hombre menos. Yo creo que el arbitraje no fue bueno; en las mismas situaciones para un equipo es amarilla y para el otro equipo no", señaló el técnico uruguayo en alusión a la roja directa contra Maximiliano Lemos .

"Nos tenemos que morder la lengua mientras se juega" , agregó el 'Profesor', quien sumó cinco duelos sin triunfos al mando de los 'íntimos'.

Expulsión a Maximiliano Lemos. (Gol Perú)

Posteriormente, Pablo Bengoechea señaló que "fue un partido parejo" . "No vi un juego fluido del rival, controlamos bien a sus figuras, llegaron poco a nuestro arco pero igual nos convirtieron", sentenció.