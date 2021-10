Luis Parra dejó de ser médico de Alianza Lima luego de que el delantero Mauro Guevgeozián lo acusara de aplicarle una medicina que perjudicó su recuperación de un desgarro en el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda.

[Alianza Lima: Mauro Guevgeozián acusó a médico de demorar su recuperación]

Se supo que Parra se mostró indignado con las declaraciones del 'Guevo' y, de mutuo acuerdo, rescindió su contrato con el club Alianza Lima, que anunció a Víctor Mamani como nuevo jefe del departamento médico, aunque en forma interina.

"Veníamos trabajando bien con el doctor hasta que me puso algo en la rodilla que no debió ponerme. (…) Él se ha portado mal conmigo. Hace tres meses que no puedo jugar y mi futuro se puede ver perjudicado", dijo Mauro Guevgeozián el último miércoles.

[Alianza Lima: Jugadores le advierten a Reimond Manco que se porte bien]

En una comunicación con Deporte Total, el galeno blanquiazul expresó su malestar por el comentario de Mauro Guevgeozián. “Estoy sorprendido e indignado porque soy un profesional”, aseguró.