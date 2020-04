Luis Advíncula y Yoshimar Yotún se unieron virtualmente y compartieron una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de la selección peruana. Hubo relatos de algunas anécdotas, y también preguntas de todo tipo, como una hacia el ‘Rayo’ sobre un posible retiro en Alianza Lima.

“¿Es cierto que te quieres retira en Alianza Lima?”, le consultó ‘Yoshi’ a Advíncula. El defensor del Rayo Vallecano se puso serio y respondió: “No sé por qué hacen esa pregunta. Están hablando ya mucho de eso. Hay que cortar ese tema”.

Tras ello, el mediocampista del Cruz Azul tocó el tema de una reciente publicación que hizo Advíncula en Instagram, en la que aparecía de con una camiseta de franjas azules verticales, que para muchos parecía ser de Alianza Lima, pero que finalmente el mismo ‘Rayo’ aclaró que era de Alianza Atlético. “La gente se emociona”, le dijo ‘Yoshi’.

“No sé dónde me voy a retirar, esa es la verdad. Quiero seguir jugando por acá mucho tiempo y ya veremos qué pasa”, añadió Advíncula.

La respuesta de Advíncula sobre posible retiro en Alianza Lima. (Video: YouTube)

La anécdota con Gareca

“Estábamos en la charla, y el profesor Ricardo Gareca estaba hablando. Y no no me acuerdo ni del tema que estaba hablando. Estaba haciendo la charla, y yo estaba un poquito cansado... y me metí una ‘pestañeada’”, relató Advíncula.

Lo que vino después fue la intervención de Gareca, que se dio cuenta del estado de Advincula y lo empezó a mirar. “Yo abro los ojos, y el ‘profe’ me estaba mirando y me dice, ‘dime, qué he dicho’. Pensé en meterle ‘floro’ y decirle lo que había escuchado”, añadió ‘Bolt’. “No, no, no, dime lo último”, contestó el ‘Tigre’.

Sin ánimos de mentirle al entrenador, Advíncula le respondió: “Lo quedo mirando, y le digo ‘profe, la verdad que pestañeé’”. La situación provocó las risas de los demás compañeros, pero también la interrogante de Gareca, que no sabía el significado del término. “¿Qué es pestañear, qué es pestañear”, preguntó el DT. Y así, de lo que parecía ser un momento tenso, pasó a ser, más bien, algo gracioso.