Leonardo de la Cruz, exjugador de Alianza Lima que actualmente milita en el Real Oviedo, ofreció su testimonio sobre lo que afronta en España a raíz de la pandemia del coronavirus.

El aumento de contagios de Covid-19 en el país europeo ha perjudicado al futbolista nacional, quien busca protagonismo con el club español en LaLiga Smartbank y lleva una semana en cuarentena domiciliaria por el delicado momento, pero es consciente que la salud es prioridad.

“Estoy bien, tranquilo, respetando todas las indicaciones al igual que toda la población”, indicó Leonardo de la Cruz este miércoles en una entrevista para el canal de YouTube ‘Match Deportivo’.

“Es una situación triste estar lejos de la familia pasando este tipo de problemas pero lo llevamos con tranquilidad. Esto me va a ayudar a ser más fuerte, a ganar más carácter y a seguir madurando”, agregó el joven delantero, categoría 2001.

En ese sentido, el atacante recomendó a los ciudadanos peruanos que "tomen conciencia de lo viene pasando, respeten las indicaciones del Gobierno y valoren la compañía de sus seres queridos. “Muchos quisieran estar con ellos”, indicó en su llamado a la conciencia.

Las actividades en el fútbol español se han suspendido temporalmente hasta próximo aviso, mas no la preparación de nuestro representante. “Nosotros no entrenamos desde el miércoles (11) por indicación del club, que ha tomado buenas medidas con nosotros, nos trae máquinas para hacer ejercicios y no perder ritmo”, detalló.