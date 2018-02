Es el vigente campeón del fútbol peruano y en poco menos de un mes debe recibir a Boca Juniors en el debut de la Copa Libertadores. Por eso mismo, Leao Butrón , portero de Alianza Lima , sabe que el nivel mostrado el domingo ante Comerciantes Unidos , en el inicio del Torneo de Verano , es motivo de preocupación.

“Debemos ser más constantes en el ritmo que pusimos, no nos puede pasar lo mismo. Debimos ganar. No pudimos plasmar nuestra idea”, expresó el arquero blanquiazul, quien tuvo que volverse figura obligada ante las ‘Águilas’ para que su equipo no se vaya con las manos vacías de matute.

NO HUYE A LAS CRÍTICAS

Por otro lado, Luis Garro, lateral derecho ‘grone’ y uno de los más criticados por su juego el domingo, puso el pecho y salió en defensa de su equipo:

“Hay un buen equipo que está para grandes cosas, pero no salieron las cosas. Pero un mal resultado no marca que así va a jugar alianza durante el año”.