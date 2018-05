Alianza Lima: Leao Butrón no iría a Buenos Aires

La recuperación de Leao Butrón viene desarrollándose de buena manera. Sin embargo, en Alianza Lima no desean apurarlo y esperarán a que se cumplan los plazos, así eso signifique perderse un duelo importante como es enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera el próximo miércoles.

“Butrón va muy bien, pero todavía no se ha integrado al grupo. Veo difícil que juegue en Buenos Aires, pero seguro volverá para el inicio o segunda fecha del Apertura”, explicó Pablo Bengoechea, DT íntimo, que aún no tiene decidido qué jugadores llevar a Argentina, pues ahora que no tiene chances internacionales, el Apertura es la nueva prioridad.

“Queremos empezar bien el Apertura, pero sabemos que también debemos defender la imagen del club internacionalmente”, sostuvo el ‘Profesor’.

Por otro lado, ayer se presentó el amistoso entre Alianza y Sport Boys (13 de junio), donde estará presente el brasileño Ronaldinho, quien jugará un tiempo para cada equipo.