Este año llegó a Alianza Lima para ser uno de los fichajes estrella, pero el panorama a fin de temporada ha cambiado mucho. Para Pablo Bengoechea , DT del equipo, lo primordial es que todos sus jugadores se encuentren en óptimas condiciones.

Roberto Villamarín , joven futbolista de 20 años, se mudó a Matute desde el Atlas mexicano. Lo que pareció un futuro prometedor, poco a poco, se fue diluyendo. El defensa habló para Depor sobre los motivos de su ausencia en el cuadro 'íntimo'.

"Le pregunté al 'profe' el porqué no jugaba y me dijo que era por decisión de él, por tanto solo me queda acatar órdenes y estar a muerte con el grupo. El grupo está muy concentrado en lo que se viene y quien no juegue solo le queda apoyar a los que entrarán a la cancha", dijo Villamarín.



Pero luego solo se echó ganas para seguir adelante y no rendirse tras la falta de convocatorias. El jugador ha debido ser parte de la Reserva para no perder minutos de juego.

Sobre la gran final que está a punto de jugar Alianza Lima contra Sporting Cristal este miércoles en el estadio Alejandro Villanueva, mencionó que Bengoechea tiene un plan muy bien meditado.

"Considero que todos estamos aptos para afrontar esta gran final ante Cristal y esperamos seguir así para que el 'profe' elija a los indicados que jugarán este miércoles", apuntó.

