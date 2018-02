Jorge Luis Pinto , otrora estratega de Alianza Lima , expresó sentidas condolencias por el reciente fallecimiento del ex directivo Carlos Carpio .

A través de las redes sociales, el experimentado técnico colombiano lamentó el deceso del recordado dirigente de la institución victoriana, destacando el legado que deja tras su partida entre el entorno 'íntimo'.

"Ha muerto un hombre de corazón blanquiazul, Carlos Carpio quedarás en la historia de todos los que amamos Alianza, y serás recordado con mucho cariño por siempre", señaló Pinto en Twitter.

"Me voy tranquilo, enormemente agradecido a mi esposa Yolanda, a mi hijo Rodrigo y Lucho. A Alianza Lima, mi casa y hogar por 20 años. A todos ustedes hermanos aliancistas, los quise mucho, y estoy seguro que brindarán siempre por mí. Paso al equipo de Rolando Sánchez, Beco, Tío Lucho, Luchito Pizarro y otros. Acá los espero, en este templo blanquiazul. No lloren por mí, me voy alegre porque se que me quedo por siempre en sus corazones azules", escribió como despedida Carlos Carpio, quien falleció el pasado viernes a causa de un cáncer, en una conmovedora carta.