El escudo no se mancha. Alianza Lima debe sumar a su irregular arranque de temporada el problema que se ha ganado con la incorporación de Jean Deza, quien no fue considerado para el duelo del conjunto ’íntimo’ ante Municipal por el Torneo Apertura a raíz de una nueva salida nocturna. La continuidad del atacante nacional en La Victoria será definida en los próximos días.

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de la institución, habló sobre el caso del delantero que Pablo Bengoechea decidió marginar provisionalmente de su plantel por indisciplina.

“Por encima de todo tenemos que proteger a la institución, al plantel y la hinchada. Todos merecen respeto. Como dijo el técnico, Deza no va a ser considerado y veremos que ocurre más adelante”, afirmó el directivo de Alianza Lima este viernes en diálogo con ‘La Voces del Fútbol’.

Zevallos también se refirió a los resultados obtenidos por el equipo en el inicio del 2020, después que sumara solo cuatro puntos de 12 posibles en lo que va de la Liga 1. En ese sentido, el dirigente victoriano afirmó que aún es temprano para sacar conclusiones. “En una cuarta fecha no me atrevo a hacer un análisis. Tenemos diez jugadores nuevos y no es sencillo que todos se acomoden. Las críticas siempre están. Estamos tranquilos y sabemos que los resultados van a llegar”, aseveró.

Bengoechea confirmó que entre lunes y martes se aclarará el tema Deza, que no fue considerado en la convocatoria blanquiazul para enfrentar a Muni en Matute, en la antesala del debut de Alianza Lima en el grupo F de la Libertadores.

“Tenemos que clasificar en la Copa Libertadores. Vamos a enfrentarnos con equipos con historia, pero estar presentes todos los años nos da seguridad. Confío mucho en el plantel. Alianza se debe una buena copa”, añadió Zevallos en la comunicación.