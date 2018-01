Listo para el desafío. Gianmarco Gambetta , nuevo refuerzo de Alianza Lima , espera conquistar el título nacional en su nueva experiencia, tras sumarse a los entrenamientos del cuadro blanquiazul.

"Me sedujo bastante estar en este club tan grande como Alianza Lima. Estoy mentalizado y enfocado en campeonar y rápidamente adaptarme al grupo. A los hinchas les digo que vengo a sumar y a dar todo de mí", destacó el defensor nacional en diálogo con 'Gol Perú'.

Luego de su primera práctica con el conjunto 'íntimo', el ex zaguero central de Juan Aurich espera ponerse a punto lo más pronto posible bajo las órdenes del estratega uruguayo Pablo Bengoechea.

"Fue mi primer día de entrenamiento, me costó un poco, porque no estoy a la par de mis compañeros, pero dentro de todo me sentí mejor de lo que pensaba", añadió Gianmarco Gambetta.