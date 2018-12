Leao Butrón no se retirará del fútbol profesional y continuará su carrera en Alianza Lima. La afirmación se desprende, luego de conocer las palabras del gerente deportivo del club victoriano, Gustavo Zevallos.

"Leao se encuentra de vacaciones, pero es un hecho que renovaremos y seguirá con nosotros en el 2019", afirmó Zevallos en entrevista a radio Ovación, sobre el futbolista de 41 abriles y que ha jugado en Alianza Lima en los últimos cuatro años.

Otro de los temas que tocó Gustavo Zevallos fue el de Wilder Cartagena, voceado como fichaje para Alianza Lima. "No tenemos nada concreto con él y es mejor no dar a conocer nombres de jugadores que no hayan firmado contrato con el club", añadió.

Asimismo, el dirigente indicó que no hay decisión tomada sobre el próximo entrenador tras la salida de Bengoechea. "Lo único que hemos definido es que el entrenador elegido tiene que ser del mismo o mejor nivel que Pablo Bengoechea y que se ajuste a nuestras posibilidades económicas", finalizó.

A estas alturas del año, Alianza Lima ya tiene asegurado a Aldair Salazar, Rodrigo Cuba, Joazinho Arroé, Anthony Rosell, Carlos Beltrán y José Manzaneda para la temporada 2019.

