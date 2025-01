"No hemos firmado contrato": Navarro descarta demanda de Farioli a Alianza Lima

Ni bien surgieron las primeras informaciones sobre una posible demanda de Brian Farioli por no haber sido contratado por Alianza Lima, el director deportivo íntimo dio una conferencia para aclarar todo.

Franco Navarro tomó la palabra en la sala de prensa del club victoriano, reconoció que conocían que el jugador arrastraba problemas físicos, pero que -ante el pedido expreso del DT- accedieron a evaluarlo.

"Sabíamos de sus antecedentes, pero fue un pedido de Néstor Gorosito. Nos dijeron que estaba en 'perfectas condiciones', pero el área médica llegó a la conclusión que no está apto", comenzó explicando.

Luego, Franco Navarro justificó el impase afirmando que, "como sucede en los mejores clubes del mundo, para firmar un contrato, éste debe estar sujeto a las revisiones médicas que pasa todo futbolista".

"Todos los que llegaron a Alianza Lima (este año) las han superado, pero lamentablemente Brian Farioli no; por eso, no lo vamos a contratar. Nosotros actuamos de buena fe y no hemos firmado ningún contrato".

¿Brian Farioli puede demandar a Alianza Lima?

"A todos los jugadores se les manda una carta-oferta en donde hay una cláusula de que pase los exámenes médicos y, quien no lo haga, no firmará", sentenció Franco Navarro, descartando una posible demanda de Brian Farioli.

🗣 Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, confirmó que el jugador argentino Brian Farioli no será contratado debido a que no pasó satisfactoriamente los exámenes médicos. Asimismo, el directivo íntimo contó que este domingo llegará Miguel Trauco para firmar por dos… pic.twitter.com/iNwnAxUtzr — Ovacion.pe (@ovacionweb) January 4, 2025

Brian Farioli le responde a Alianza Lima:

En breve conversación con el periodista Jorge Varela, Brian Farioli mencionó que "yo estoy 10 puntos y listo para entrenar con Alianza Lima. Estamos esperando la decisión que tomará el club", en clara alusión a una posible demanda.

