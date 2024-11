Alianza Lima: Farfán le da el visto bueno a la llegada de Navarro y Valencia

Luego de un 2024 adverso para Alianza Lima, el club ha decidido renovarse desde dentro. En estos días se hicieron oficiales las contrataciones de dos figuras identificadas con la blanquiazul que vuelven a Matute para tomar distintos puestos en la interna: Franco Navarro y Wilmar Valencia.

La llegada de Navarro como director deportivo y Valencia como director de divisiones menores ha sido bien recibida por los hinchas, como Jefferson Farfán, quien salió bicampeón con los victorianos antes de su retiro profesional.

"Me parece espectacular. Siempre lo he dicho, Alianza tiene un ADN hasta en el juego, y creo que eso no se puede cambiar. Es el fútbol que siempre ha tenido Alianza, el fútbol pícaro, de pueblo, el que la gente quiere ir a ver, y más que todo ver a esos Potrillos que salían de las canteras", comentó en una conversación con GolPerú.

"Han llegado personas con identidad aliancista que son Franco (Navarro) y Wilmar (Valencia) y esperamos que puedan hacer lo mejor por el club", añadió la 'Foquita'.

El reto de Alianza Lima de cara a la temporada 2025 es conformar un plantel para pelear el título nacional, así como de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Cabe recordar que los íntimos no clasificaron a la fase de grupos del torneo.

