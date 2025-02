El mito de Alianza Lima y Goliat

El pasado miércoles, Alianza Lima eliminó a Nacional de Paraguay, quebrando con un contundente 3-1 una baraja de rachas negativas en la Copa Libertadores, que ciertamente más parecían maldiciones gitanas. Era toda una vida institucional sin superar un mano a mano, 47 años sin vencer a clubes paraguayos como local, 13 años sin ganar jugando en casa y 53 partidos sin marcar más de 2 goles.

Asimismo, antes de la victoria de los íntimos, fueron 12 los duelos consecutivos disputados por clubes peruanos sin conocer el triunfo, así que quien le quite mérito a lo logrado por los muchachos de Néstor Gorosito no está siendo más que mezquino, pues, sin duda alguna, cargar una mochila tan pesada y salir airoso, independientemente de las condiciones del rival —que no empezó bien el año, pero por algo llegó a la Libertadores—, no es de todos los días.

Hubo gritos, abrazos y festejo. Sin embargo, lo que no hubo fue mucho tiempo para dejarse llevar por la euforia en La Victoria, pues, como ya se conocía desde antes de enfrentar a los paraguayos, en la Fase 2 aguarda un rival de peso: Boca Juniors, multicampeón continental y del mundo, una de las instituciones más grandes del fútbol, gigante de heroicas gestas y triunfos históricos. Un monstruo cuya magnitud trasciende derrotas y temporadas flojas, cuya camiseta vistieron cracks como Caniggia, Ruggeri, Palermo, Riquelme, Tévez y el mismísimo Diego Armando Maradona.

Ahora bien, justamente el cuadro xeneize no atraviesa su mejor momento. Arrastrando una deuda con su hinchada —acostumbrada a conquistar títulos en cualquier lugar del continente y al otro lado del mundo—, producto de 16 años sin ganar un trofeo internacional, los argentinos han desembolsado una importante inversión con miras a la Libertadores y al próximo Mundial de Clubes. No obstante, hasta un gigante como Boca es consciente de que tiene más chances de competir y vencer enfrentando a rivales sudamericanos que luchando ante titanes europeos. Es que todo es relativo y bien se puede ser un pez grande en una pecera o uno más pequeño (aunque de igual o más historia y jerarquía que sus pares) en mar abierto.

El punto, especulaciones aparte, es que Juan Román Riquelme, hoy en día ídolo convertido en presidente del club, debe saber que apuntar a la Copa Libertadores, independientemente de las luces y las cámaras del Mundial, probablemente sea la decisión correcta. El nivel actual del equipo, asimismo, está lejos de convencer. Algo no termina por cuajar en la propuesta de Fernando Gago (otra exjoya azul y oro), quien no podrá contar con Luis Advíncula, Edinson Cavani ni Ander Herrera en su visita a Lima.

Alianza recibirá a un Boca que llega en calidad de gigante herido, lo cual quiere decir que, efectivamente, el monstruo tiene puntos débiles, aunque también, para preocupación de los íntimos, que la bestia está enojada. Nada más peligroso que una fiera con sangre en el ojo.

Un cambio

La relevancia del partido y el tamaño del rival hacen inevitable una pregunta que hasta hace no mucho parecía responderse sola: ¿cómo afrontará el duelo el ‘humilde’ equipo peruano? No solo Alianza Lima, sino también la gran mayoría de equipos nacionales adoptaron la costumbre de saltar a la cancha con el objetivo de plantarse con orden atrás y contener al brasileño, argentino, uruguayo o colombiano de turno. El planteamiento usualmente resultaba criticado en las derrotas y valorado en los empates y las menos frecuentes victorias; ya había sido implícitamente aceptado (en razón de la realidad del nivel del fútbol peruano) por todos.

Sin embargo, ‘Pipo’ Gorosito llegó a Matute con otra idea en mente. “No entendemos el fútbol de otra manera que no sea atacando”, arengó a sus jugadores previo al partido contra Nacional en Matute. El mensaje, que se viralizó al poco tiempo, no solo implica lo opuesto a lo que se venía haciendo durante los últimos años, sino que es coherente con lo que el equipo muestra en la cancha. Más importante aún, aparentemente ha calado y convencido al plantel. Una forma de jugar que no solo es la favorita del hincha blanquiazul, sino que también llena de confianza a los jugadores. Es algo que, aunque no lo crea, acorta la brecha futbolística entre un club y el otro. Por más que pueda ser arriesgado —a Alianza aún le falta corregir más de un par de falencias defensivas, como se vio evidenciado ayer contra A. Atlético de Sullana— parece ser la única forma de vencer a Goliat. Solo hace falta recordar aquel 4-1 a Estudiantes, jugado, coincidentemente, otro 18 de febrero en Matute, pero hace ya 15 años.

