Alianza Lima despide a Hugo 'Cholo' Sotil: "Vivirás siempre en nuestros corazones"

Con un sentido mensaje, Alianza Lima lamentó la reciente muerte de Hugo 'El Cholo' Sotil, quien vistió la camiseta azul durante dos años. El ícono deportivo partió a los 75 años.

"Lamentamos con profundo pesar informar la muerte de Hugo ‘El Cholo’ Sotil, una de nuestras grandes leyendas blanquiazules (campeón en 1977 y 1978), mundialista y campeón de Copa América, además de ser un ídolo en el FC Barcelona", se lee en la publicación que acompañan con una fotografía del exfutbolista.

"Extendemos nuestras condolencias a los familiares, amigos y a todo el pueblo blanquiazul. ¡El Cholo vivirá siempre en nuestros corazones", agrega.

El exjugador dejó un legado imborrable en el deporte, especialmente durante su paso por el Barcelona en la década de 1970, donde brilló junto a Johan Cruyff y formó parte del mítico equipo campeón de la Liga 1973-1974.

"Yo soy aliancista de nacimiento pero todo ese cariño que me brindó la gente del Barza no se puede olvidar. El día que yo me muera espero que me entierren con la camiseta del Barcelona", declaró hace algunos años.

A lo largo de su carrera en clubes, Sotil acumuló un total de 286 partidos y 122 goles, reflejando un promedio de 0.43 goles por partido.

Lamentamos con profundo pesar informar la muerte de Hugo ‘El Cholo’ Sotil, una de nuestras grandes leyendas blanquiazules (campeón en 1977 y 1978), mundialista y campeón de Copa América, además de ser un ídolo en el 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮. 🕊️ Extendemos nuestras condolencias a… pic.twitter.com/KZlNRfc3WO — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 30, 2024

𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗦𝗼𝘁𝗶𝗹, ídolo blanquiazul y una de las glorias del balompié nacional, estuvo presente en el marco del 125 aniversario del FC Barcelona. 👏🏾⚪️🔵 📸: FC Barcelona#EstoEsAlianza pic.twitter.com/P9wOLWTNLr — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 29, 2024

