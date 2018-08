Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima, reveló que Reimond Manco "no está en los planes" de club blanquiazul. En conversación con Radio Ovación, el gestor del elenco victoriano descartó el regreso del atacante de Unión Comercio.

Además, Zevallos aseguró que José Manzaneda, volante del Deportivo Municipal, interesa en la interna del club.

"Manzaneda es un jugador de selección y eso siempre es atractivo. Manco no está en los planes", aseveró.

Asimismo, Zevallos se pronunció sobre la posibilidad de contar con Beto da Silva, quien hace poco quedó como jugador libre.

"Hemos tenido un acercamiento con él, en su momento hemos hablado, tengo una relación de muchos años con él. Él no tiene compromiso con nadie, me dijo: 'No me ha llamado nadie más que ustedes y si tomo la decisión de regresar al Perú el único club que se ha interesado son ustedes'. Él quiere continuar su carrera en el extranjero, así que estamos a la espera", indicó.