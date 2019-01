Este jugador aliancista dejó Matute para fichar por el Carlos A. Mannucci

No es el quinto malo. Alianza Lima sigue desprendiéndose de jugadores que estuvieron en el plantel finalista del 2018 y esta vez fue el turno de un pedido expreso de Pablo Bengoechea que acaba de ser presentado como jugador de Carlos A. Mannucci: Roberto Villamarín.

El lateral peruano de 21 años ha sido oficializado este viernes como nuevo jugador del cuadro carlista luego de no renovar vínculo con Alianza Lima. Recordemos que Roberto Villamarín se puso la blanquiazul a pedido de Pablo Bengoechea y tras dejar Atlas de México.

Pero no es el único ex Alianza Lima que ha llegado a Carlos A. Mannucci que dirige José Soto. Jean Pierre Fuentes, volante de primera línea de 27 años, también fue anunciado tras dejar Melgar, club con el que no pudo disputar la segunda semifinal ante los blanquiazules por un problema con el exentrenador Hernán Torres.

El jugador reveló en entrevista con Ovación que Melgar quiso contar con él esta temporada pero decidió cambiar de aires por ese impasse que vivió en 2018.

Con ellos ya son tres los jugadores que Carlos A. Mannucci ha anunciado como fichajes para esta temporada que marcará su retorno a Primera División después de 24 años de ausencia.