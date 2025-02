Alianza Lima busca reescribir su historia en Copa Libertadores

Nuevo año, la misma ilusión. La Libertadores le ha venido siendo esquiva a los equipos peruanos durante los últimos años, y quizá el caso de Alianza Lima sea uno de los más curiosos. Después de todo, pese a algunas nefastas campañas, fueron los 'Íntimos' quienes protagonizaron, allá por 2010, el que probablemente fuere el mejor partido de un club nacional en la Copa, por lo menos, en este Siglo. ¿Cómo se pasa de aquel 4-1 a un Estudiantes campeón de América, a no poder volver a superar la fase de grupos?

Si bien se puede argumentar que el equipo viene mostrando un rendimiento más competitivo en las últimas ediciones, lo cierto es que el máximo torneo a nivel continental se ha convertido en una pesadilla para hincha 'blanquiazul'. Ello es, definitivamente —y sin importar el hecho de que a los demás connacionales tampoco les vaya muy bien que digamos—, algo que un club grande no puede permitirse.

Por tal motivo, este nuevo Alianza Lima 2025 —un equipo, cabe mencionar, nuevo y renovado en todas sus líneas— tiene sobre la espalda la cada vez más pesada responsabilidad de romper 'maldiciones'. El plantel del 2023, por ejemplo, trajo 3 puntos consigo de Paraguay, luego de vencer a Libertad por 2-1, poniéndole fin a una racha de 11 años sin triunfos.

Es, justamente (y por si cree en el destino), en tierras guaraníes donde le toca a los victorianos ir en busca de un nuevo comienzo, aunque, para ello, tendrán que dejar atrás a otro fantasma. Y es que, a la fecha, Alianza ha disputado fases previas de Libertadores en dos ocasiones, y ambas fueron derrotas: ante Jaguares de Chiapas en 2011 y frente a Huracán en 2015; es más, aquella vez contra el equipo argentino, los 'Íntimos' cayeron por 0-4 en Matute, desencadenando altercados entre jugadores e hinchas al día siguiente del encuentro.

Esta vez, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen un par de motivos por los cuales ilusionarse, pues el plantel ha demostrado estar en un nivel competitivo. Ayudan mucho en cuanto a la moral del equipo, sin dudas, las incorporaciones de Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Pablo Cepellini y Eryc Castillo, así como el buen momento que viene atravesando Paolo Guerrero.

Probablemente, ningún hincha se atreva a sugerir que no existen chances. Al frente, está un Nacional de Paraguay sumamente golpeado, que acaba de cambiar de técnico y aún no puede sumar de a 3 en su respectivo torneo local. No obstante, tampoco sobran razones para confiarse, pues, como cuando se enfrentó a un recién ascendido Huracán, a Alianza no siempre le ha ido bien la clasificación de 'favorito' (por más que los antecedentes no lo respalden). Será, muy probablemente, el tipo de partidos en los que manejar la presión se hará crucial; habrá que enfrentarlo con ilusión, corazón... Y cabeza.

