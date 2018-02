En medio de las celebraciones por sus 117 años, Alianza Lima sufrió la pérdida de Carlos Carpio, quien en vida fue directivo del conjunto victoriano.

El recordado ex dirigente del cuadro 'íntimo', quien padecía de cáncer dejó una carta de despedida para sus familiares, amigos y compañeros de la hinchada blanquiazul.

"Gracias a todo el grupo, que durante años me mostraron amistad y cariño hasta llegar a ser como mis hermanos. Gracias a todos ustedes, que en los últimos meses de mi vida, se dieron tiempo para visitarme, hacerme reír y creer que me quedaría con ustedes mucho tiempo. Los engañé a todos, desde que los vi en la clínica, en Oncosalud y en la casa de San Borja, sabía que venían a despedirme. Quise llegar a mi cumpleaños, a volver a navegar e ir al almuerzo del arroz con pato, pero les fallé", precisó despidiéndose.

En los últimos momentos antes de su muerte, Carpio no dudó en hacer evidente su orgullo por haber pertenecido a Alianza Lima.

"En el último año, estuve muy cerca de Dios y Jesús, entendí mejor sus palabras y enseñanzas. Me voy tranquilo, enormemente agradecido a mi esposa Yolanda, a mi hijo Rodrigo y Lucho, quienes me cuidaron hasta esta mañana. A Alianza Lima, mi casa y hogar por 20 años. A todos ustedes hermanos aliancistas, los quise mucho, y estoy seguro q brindarán siempre por mí. Paso al equipo de Rolando Sánchez, Beco, Tío Lucho, Luchito Pizarro y otros. Acá los espero, en este templo blanquiazul. No lloren por mí, me voy alegre porque se que me quedo por siempre en sus corazones azules", concluyó en su carta de despedida.