No niega sus ambiciones. Luego de mostrar una gran actuación en el clásico ante Universitario, en el que marcó el gol del triunfo, el volante íntimo Carlos Ascues reveló que uno de sus objetivos principales es poder retornar a la selección peruana, en la que debutó en 2014 con dos tantos ante Panamá en un amistoso, cuando Pablo Bengoechea, hoy DT de Alianza, dirigía a la bicolor.

“Volver a la selección es lo que más quiero. Me vine de Alemania porque no tenía continuidad. Me ilusiona regresar, ahora hay una oportunidad por la suspensión de Ramos, solo me toca esforzarme”, comentó el jugador ‘grone’.

“El grupo está completo, pero voy a pelear hasta lo último para tener un lugar. No hablo con el comando técnico desde que Perú fue a Arequipa a jugar frente a Jamaica. Me dijeron que me estaban observando y me encontraba dentro de sus planes”, agregó el ex jugador de Melgar.

repetiría equipo

El técnico Pablo Bengoechea, quien hoy declarará en conferencia de prensa, no ha confirmado aún el once con el que enfrentaría a Melgar.

Hoy recién realizaría trabajos de fútbol puesto que ayer hicieron regenerativos. Sin embargo, podría repetir el equipo que venció a Universitario en el clásico.

Datos

- Íntimos quedarán concentrados desde hoy para el choque ante Melgar.



- El portero Daniel Prieto se llenó de confianza tras el clásico: “Tuve una de mis mejores actuaciones en el clásico”.