Alianza Lima y Boca Juniors se juegan una final

En Boca son conscientes de que, si no se gana mañana, se derrumba todo. De ser ese el caso, es probable que ruede la cabeza del DT Fernando Gago, junto con la de todo su cuerpo técnico, y la gestión de Juan Román Riquelme se vería, de seguro, más comprometida que nunca. Los dos exfutbolistas mencionados saben que, ante Alianza, se juegan una final, de la cual depende la mitad más asequible de su campaña internacional (solo quedaría el Mundial de Clubes, a disputarse en junio junto a los pesos más pesados de Europa).

Del lado de los peruanos, las expectativas coperas —luego de eliminar a Nacional de Paraguay, rival al que a los ´Íntimos' se les exigía superar— fueron mesuradas en un comienzo. Sin embargo, si bien muchos esperaban ver a Alianza sufrir el martes pasado, el trámite del partido transformó el 1-0 a favor de un resultado ligeramente ambicioso a uno significativamente corto, y, asimismo, le dio al hincha de Alianza con qué ilusionarse de cara al decisivo duelo de mañana. Al mismo tiempo, los potenciales beneficios económicos surgidos a partir de la posibilidad de avanzar a la Fase 3 de la Copa (millones de dólares, producto de disputar la instancia, y tanto de ganarla como de perderla) fueron haciendo que en La Victoria miren con mayor ilusión un encuentro que al inicio preveían complicado, aunque hoy, también 'ganable'.

No obstante, se puede decir que no mucho ha cambiado en comparación al partido de ida. En papel, Boca Juniors tiene las de ganar, cargando la presión que dicha condición de favorito trae consigo, mientras que Alianza Lima juega con la calma de no tener nada qué probar. Lo único distinto de un martes al otro, es la mínima ventaja a favor de los blanquiazules, lo cual repercute en un poco más de presión sobre los hombros 'xeneizes'.

En tal sentido, el partido de mañana martes (que podrá disfrutar a partir de las 7:30 de Perú) tendría que ser preparado y afrontado de la misma forma que el de la semana pasada. Por lo menos, así lo insinuó Gorosito, cuya filosofía futbolística —"No entendemos el fútbol de otra forma que no sea atacando"— no sería negociable. Obviamente, es de esperarse que el 'Pipo' pare a su equipo unos cuantos metros más atrás, y se vea obligado a ceder, al igual que por pasajes del duelo de ida, la posesión del balón, pero la idea central del planteamiento debería ser la misma: recuperar la pelota y moverla con velocidad y por las bandas hacia adelante.

Si otros han tenido éxito 'atrincherándose' y cuidando con la vida el resultado, no importa. Alianza Lima ha intentado dicha fórmula en múltiples ocasiones, y no tuvo éxito por años. Todo cambió en este 2025 (por lo menos, en lo que va de la temporada), en el que el equipo mira al arco rival más que el suyo, incluso si ello implica descuidarse atrás, para soñar con hacer con hacer más goles, y competir en la Copa Libertadores.

