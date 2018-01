¡Que vengan si se atreven! Palmerias y Boca Juniors integrarían un grupo de terror para cualquier equipo del continente. Pero, para Aldair Fuentes de Alianza Lima , el cuadro nacional no se va ablandar frente a estos dos gigantes.

Fuentes pasa las vacaciones junto a su familia en Pisco y se hizo un espacio de tiempo para responder algunas preguntas en una entrevista para el diario deportivo Depor. La Copa Libertadores es la obsesión del defensa de 18 años.

" Estar en el grupo de Boca y Palmeiras en la Copa nos motiva. La verdad es un bonito reto para todo jugador y buscaremos prepararnos de la mejor manera para hacer un buen papel y dejar el nombre de Alianza Lima en alto", confesó Aldair muy lejos de sentirse intimidados por estos cucos de Latinoamérica.

" Buscar oportunidades en el extranjero es una meta que me he propuesto, pero todo en su momento. Tengo para dos años más acá y la idea es seguir teniendo continuidad", añadió la joven promesa peruana que no solo debutó el pasado 2017, sino que también jugó 32 partidos y marcó 4 tantos.