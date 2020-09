El periodista Álamo Pérez-Luna grabó la canción Hoy yo quiero salir campeón para rendirle tributo a las grandes figuras del fútbol que pasaron por Alianza Lima.

El tema fue grabado con la banda La Sociedad de Consumo, y lanzado a través de su cuenta oficial de YouTube el último lunes. Según detallan, este sería el tema "debut" de la agrupación.

Junto a Álamo (voz, guitarra) aparecen Giuliano Figlio (guitarra principal), Julio Pérez Luna (bajo) y Sergio Bringas (batería y percusión). Asimismo, este primer tema fue grabado y mezclado por Bringas en el estudio Chelo Sound de San Borja, en enero del presente año.

El clip ha sido dirigido por el productor Javier Solano y contiene imágenes de la película Blanquiazul, el sentir de una nación de Luis Castro Serrano, que se estrenará el próximo 15 de enero.

Letra:Arriba Alianza, Alianza Lima, arriba Alianza de La Victoria.Mi corazón es blanquiazul por eso hoy vamo’ a ganar.POR ESO TÚ COMANDO SUR, POR ESO TÚ EL JUGADOR. PONLE MÁS FÚTBOL, PONLE MÁS HUEVOS QUE HOY YO QUIERO SALIR CAMPEÓN.Ya no está el Mago ni Magallanes, no está Cornelio ni Villanueva.No está Velásquez ni está el Poeta, no está Cubillas ni Perico León.POR ESO TÚ COMANDO SUR, POR ESO TÚ EL JUGADOR. PONLE MÁS FÚTBOL, PONLE MÁS HUEVOS QUE HOY YO QUIERO SALIR CAMPEÓN.No está Caico, ya no está Duarte, no está Pitín ni Hugo Sotilya no está Jayo ni los Baylón, ningún potrillo ni el goleador.Se fue Paolo y la Foquita, se fue Pizarro y varios más.POR ESO TÚ COMANDO SUR, POR ESO TÚ EL JUGADOR. PONLE MÁS FÚTBOL, PONLE MÁS HUEVOS QUE HOY YO QUIERO SALIR CAMPEÓN…