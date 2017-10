Alianza Lima se acerca al puntero, pero no se escapa de los memes [FOTOS]

Alianza Lima logró una importante victoria en su casa frente a su gente, pero no logró evitar los memes. Los ‘íntimos’ se impusieron por 3-0 ante Alianza Atlético de Sullana gracias a las anotaciones de Carlos Ascues, Luis Aguiar y Luis Ramírez.

Este resultado pone al conjunto de La Victoria más cerca del sueño: quedarse con el Torneo Clausura y levantar de manera directa el título nacional del fútbol peruano.

En la próxima fecha los dirigidos por Pablo Bengoechea se verán las caras con Juan Aurich, quien no atraviesa un buen momento pues lucha por no descender.

Pese a toda la alegría por parte de los hinchas blanquiazules, diversos usuarios han compartido imágenes que ironizan los tres puntos conseguidos en la tarde del día de hoy. Si aún no los has visto, no desesperes, en esta nota te compartimos los mejores.