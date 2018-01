Parece que la novela entre el Manchester United y Alexis Sánchez llegará a un final feliz. Al menos para el jugador y el equipo, pues lo hinchas aún se muestran escépticos por el pase del jugador proveniente del Arsenal de Londres.

El jugador chileno publicó esta mañana un video en su 'Instagram Stories' desde el aeropuerto, viajando para lo que será el examen médico, según informó Fox Sports Brasil.

En tanto, el armenio Henrikh Mkhitaryan ya estaría en la capital inglesa haciendo lo propio para pasar a las filas de los 'Gunners'. Recordemos que Arsene Wegner exigió al extremo derecho como ficha de cambio en esta transacción.

Esto no ha sido bien visto por los mancunianos, que han respaldado el trabajo del '22' rojo desde su llegada a Old Trafford. Mkhitaryan ha sido fundamental con los pases de gol y ha sabido rescatar al equipo en encuentros donde el colectivo de Mourinho no pudo imponerse en el campo.