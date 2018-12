Alexis Sánchez por poco se queda sin palabras tras la respuesta de un pequeño de la aldea infantil 'Los Amigos', en Peñaflor (Chile). El delantero del Manchester United adelantó la Navidad al hogar infantil y les llevó varios juguetes; sin embargo, toda la atención se la llevó uno de los niños.

Luego de haberles hecho entrega de jugutes, zapatillas, entre otras cosas, Sánchez se sentó al medio de los pequeños y les contó cómo llegó a convertirse en un exitoso futbolista.

Uno de los niños le dijo que deseaba ser futbolista y el chileno no dudó en recomendarle no tomar alcohol ni fumar cigarrillos. No obstante, esta sugerencia no convenció del todo a uno de los pequeños que lo cuestionó de una manera insólita.

"Yo no tomaba y tampoco fumaba", contaba Sánchez.

Para sorpresa de todos los presentes, un niño arremetió rápidamente y le preguntó lo siguiente: "¿Y cómo el Arturo (Vidal)?".

Ante la respuesta del pequeño, los presentes estallaron en risa y Sánchez le replicó alegando que Arturo Vidal, su compañero en la selección chileno, ya era "grande".

REVIVE EL DIVERTIDO MOMENTO ENTRE ALEXIS SÁNCHEZ Y LOS NIÑOS