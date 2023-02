Le pregunto si tuvo temor cuando se mudó a Miami para estudiar y vivir sola. Me responde con un lacónico “no”. Detrás de ella tiene una persiana blanca cerrada, al lado una puerta de vidrio de marco blanco, su asiento y ropa son de tonos pastel. Todo parece que dialoga con ella, que luce imperturbable, serena. Tiene 16 años y ya no es una promesa sino una realidad del deporte peruano.

Está en Florida, Estados Unidos, en la escuela secundaria, donde también vive, país al que se mudó en agosto del año pasado. Estudios que concluirá en 2025, tras lo cual piensa entrar a la universidad para seguir, tal vez, Negocios o Ciencias Marinas.

A los seis meses de edad fue su primer contacto con una piscina y desde entonces, siempre avanzó. Alexia Sotomayor ha quebrado 100 récords nacionales, fue la menor en Lima 2019, ya está oficialmente clasificada a los Panamericanos de Santiago de Chile 2023, posee la marca para entrar al mundial y antes ya estuvo en dos mundiales, se quedó cerca de clasificar a Tokio y París 2024 está en la mira.

En su teléfono lleva la cuenta regresiva para llegar a los Juegos Olímpicos de París. “Me quedan casi 500 días para poder clasificar”, contabiliza, piensa, sueña.

-¿Te ha costado mucho llevar bien los estudios en paralelo al deporte?

Siempre lo he hecho bien.

-¿Hubo temporadas que tuviste que dejar de estudiar para priorizar el deporte?

No.

-Mantienes en paralelo los estudios y entrenamientos.

Correcto.

Alexia Sotomayor.

-¿En los estudios te va tan bien como en el deporte?

Bastante bien. Soy estudiosa.

-Bueno, la natación te debe dar disciplina, ¿no?

El deporte te enseña a ser disciplinado. Muchas cosas que necesitas para el deporte también las usas para la vida.

-¿Cómo manejas el no estar cerca de tus padres?

La verdad que al inicio me costó bastante. Pero los veo cada cierto tiempo, porque ellos también viven en Estados Unidos. Yo fui quien decidió irme a estudiar y vivir sola.

-¿Por qué?

Fue la mejor oportunidad que se me podía aparecer. EE.UU. tiene mucho más nivel competitivo y podía encontrar un mejor balance de estudio y deporte. En Lima tenía que despertarme mucho más temprano, ir con mi papá manejando hasta el club, manejar al colegio y volver al club. Y la distancia entre el colegio y el club era una hora. Pero acá lo tengo todo, en el mismo sitio vivo, estudio y entreno. Entreno con chicos que tienen mucho más nivel competitivo.

-¿A qué atribuyes esa firmeza en tus decisiones?

Maduré desde muy chica. Desde los 12 años ya viajo sola o con el equipo nacional, con chicos mayores que yo y eso exige mucha responsabilidad de mi parte.

-Bueno, entraste a una piscina a seis meses de nacida.

Empecé en una clase de mamá con bebé. Era para aprender a flotar. Me gustaba mucho estar ahí, chapotear. A los 3 años de edad entré a una academia para aprender a nadar más en serio. A los 5, ya en un pre equipo para campeonatos nacionales. Y cumpliendo los 12 años, se me da la clasificación con mi primer equipo nacional, que fue al campeonato sudamericano juvenil en Chile y el mismo año clasifiqué a Lima 2019.

-En Lima 2019 eras la menor.

Al sudamericano juvenil fui siendo nadadora infantil, hicieron una excepción porque yo tenía la marca para poder clasificar y me permitieron que nade siendo infantil en un campeonato juvenil. Lo mismo pasó en los Panamericanos que por reglamento no podía competir porque debía tener 14 años.

-¿Tus padres te han contado por qué te llevaron con meses de nacida a una piscina?

Creo que fue un poco porque mi mamá fue nadadora. Y mi abuela también estuvo relacionada a la natación. Era más un tema de seguridad, saber nadar.

-¿Saber nadar te da seguridad en general?

Sí. Es importante saber nadar porque nunca sabes qué situaciones tendrás que enfrentar. Y como deporte, la natación es uno de los más completos, se usa todo el cuerpo.

-¿Cuál es el recuerdo más lejano que tienes de estar en una piscina?

Tal vez el de seis meses.

-¡¿Recuerdas ese momento?!

Hace un par de años no, hasta que vi las fotos y lo recordé. Fue lo que catapultó mi pasión por el agua. Disfruto estar en el agua, es mi lugar seguro.

-¿Por qué te especializaste en nado de espalda?

Es el estilo que más he practicado toda mi vida. Físicamente tengo mejores condiciones para ese estilo. Pero sé nadar en los cuatro estilos.

-¿De qué dependen los triunfos en la natación?

Es mucha perseverancia y esfuerzo. Algo que he aprendido en EE.UU. es que muchas veces los nadadores van porque quieren ir a entrenar, nadie los obliga, depende de cada uno despertarse a las 5 de la mañana para ir a entrenar. El entrenador no te estará persiguiendo. Es voluntad pura mantener el ritmo y el entrenamiento que uno quiere. Si uno tiene un sueño, estará claro lo que quiere hacer.

-¿Cuál es tu sueño?

Siempre ha sido clasificar a los Juegos Olímpicos. Y luego buscar un podio ahí.

-¿Eres consciente de que puedes ser una de las mayores figuras del deporte peruano?

Es correcto. Tengo 16 años y el camino es largo.

AUTOFICHA:

- “Soy Alexia Patricia Sotomayor Acuña. Tengo 16 años. Nací en Lima. En el colegio me gustan las ciencias, y me gustan más las ciencias marinas. Mis referentes siempre han sido pensando en deportistas de afuera, como Michael Phelps, el más condecorado de la historia”.

- “Michael Phelps desde muy pequeño estuvo en los Juegos Olímpicos, es increíble su habilidad, haber logrado romper récords olímpicos mundiales. Cuando no estudio ni entreno, estoy con mis amigos y hacemos planes para ir a la playa o salimos a comer”.

- “Mis amigos siempre han estado apoyándome, al igual que mis padres; eso es algo que siempre voy a valorar. También me gusta escribir, alguna vez he publicado en mis redes sociales. Es enseñar, mostrar lo que uno puede aprender a través del deporte, que no es solo mantenerse sano y estar en buena forma”.

