En un adelanto del programa 'Magaly TV, la Firme’, la madre del hijo de Alexi Gómez manifestó que interpuso una denuncia por pensión de alimentos en contra del futbolista de Alianza Lima y lo tildó de “cobarde” por no visitar al pequeño.

“Alexi Gómez eres un cobarde, sabes que tu hijo te necesita, le has quitado la pensión y no vienes a verlo”, señaló Delany López ante cámaras.

Un documento difundido por el espacio de ATV reveló que la demanda en contra del deportista, involucrado ahora en un escándalo extradeportivo.

“Jugador de Alianza Lima, Alexi Gómez, es denunciado por la madre de su hijo”, se escucha en el avance de la nota que se emitirá hoy el espacio conducido por Magaly Medina.

Alexi Gómez denunciado por demanda de alimentos por la madre de su hijo. (Magaly Tv. La firme)

DENUNCIA EN 2017

No sería la primera que la propia Delany López acusa públicamente al futbolista por la misma razón. En 2017, exigió a Alexi Gómez cumplir con sus responsabilidades como padre.

“Estoy exigiendo mis derechos. Quiera o no, seguimos casados, le estoy pidiendo lo que me corresponde como esposa y como la mamá de su hijo, que cumpla y yo no le hago más problemas", sostuvo en un medio local.

INFIDELIDAD

En 2016, la expareja de Alexi Gómez, Daniella Araujo, acusó al deportista de haberle sido infiel con Delany López. Indignada por la traición, Araujo respondió así ante la prensa en torno al jugador. “Obvio, sí, eso es más que fijo, aunque él lo niegue (haberme sido infiel)”, indicó