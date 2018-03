Cada vez hunden más la reputación de Alexi Gómez . Su irresponsabilidad le ha costado caro en el fútbol mexicano. El presidente de Atlas y el capitán ya lo lapidaron; ahora el entrenador Rubén Romano también salió a declarar.

En una entrevista para ESPN México, reveló un pasaje que seguramente la 'Hiena' va a querer olvidar. El ex volante de Universitario de Deportes fue expulsado frente a todos sus compañeros en plena concentración del equipo.

"No sé qué platicó la directiva con él al final. Yo había hablado muy claro con todos y especialmente con Alexi anteriormente . Le conté que tenía amigos en Perú, como el 'Chorri' Palacios, que me decían que la rompió allá. Sin embargo, le dije que acá en México tenía que hacer la diferencia no solo en cancha, sino en el día a día. Vine observando que su comportamiento no era el mismo y que no había compromiso, antes había hecho una cosa que la dejé pasar, pero esta fue la tercera. El mismo día que estábamos concentrados, delante del grupo le dije que tome sus cosas y se fuera", confesó el DT.



A pesar de que cada futbolista sabe bien que jugarse una 'pichanga' está prohibido en el fútbol de alto rendimiento, Alexi hizo caso omiso a esta regla. Ahora paga muy duro sus errores.