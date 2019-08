Alexandra Grande respondió a la capitana de vóley: "Hay que buscar la manera y no excusas" [VIDEO]

Alexandra Grande, quien consiguió una de las medallas de oro para Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y se convirtió en bicampeona se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Karla Ortiz , la capitana de la selección femenina de vóley.

En conversación con América Noticias, la karateca nacional respondió a la voleibolista y se refirió a las críticas que hizo a la Federación Peruana de Vóley respecto a las pocas facilidades que le brindaron al momento de entrenar.

"Todos los deportistas la hemos pasado duro y creo que la seguiré pasando duro. Hay que buscar la manera (de superar la adversidad) y no excusas", dijo Alexandra Grande.

ORTIZ SE QUEJÓ



Las declaraciones de Grande se deben a que Karla Ortiz, tras la discreta participación de su equipo en Lima 2019, arremetió contra su federación señalando que por dos semanas no pudieron entrenar en la Videna.

"Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Son cosas que la verdad, al hablarlo, voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas", señaló la capitana del seleccionado nacional en declaraciones a medios locales.

ALEXANDRA ACONSEJÓ A DEPORTISTAS

La bicampeona reveló que no se siente como un máximo referente de los futuros deportistas del Perú, en su disciplina (karate). "No sean como yo, sean mejores", dijo la deportista en conversaciones con Radio Capital.

"Yo creo que si buscas ser como alguien es como buscar un punto, poner un límite", añadió la deportista y bicampeona en karate en el programa de Fiorella Rodríguez y Alan Diez.