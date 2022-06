Alexander Zverev sufrió una lesión en el pie durante el duelo ante Rafael Nadal por el Roland Garros. En el segundo set, el tenista alemán intentó responder el tiro de su rival, sin embargo, se dobló el tobillo, cayó en el suelo y rompió en llanto.

Debido a los constantes dolores, el deportista no pudo continuar el partido y se retiró del campo en muletas. Ante la preocupación de sus seguidores, el popular ‘Sacha’ publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y señaló que se someterá a más chequeos.

“¡Hola, chicos! Ahora estoy en mi camino de regreso a casa. Según los primeros controles médicos, parece que me he desgarrado varios ligamentos laterales del pie derecho. Viajaré a Alemania el lunes para realizar más exámenes y determinar la mejor y más rápida forma de recuperarme”, escribió.

Asimismo, Alexander Zverev envió un mensaje sus seguidores por el apoyo. “Quiero agradecer a todos en todo el mundo por los amables mensajes que he recibido desde ayer. ¡Tu apoyo significa mucho para mí en este momento! Y muchas gracias a mis amigos de @goodwill_private_aviation por cuidarme tan bien en las circunstancias. Trataré de mantenerlo actualizado tanto como sea posible sobre futuros desarrollos. ¡Hasta la próxima @rolandgarros!”, añadió.

Alexander Zverev agradeció los mensajes de apoyo.

Nadal espera la recuperación del deportista alemán

Tras el partido, el tenista español lamentó la lesión de Zverev. “Es muy duro. Estoy muy triste por él. estaba haciendo un torneo increíble, es un gran compañero. Sé lo mucho que cuesta luchar por los Grand Slam”, declaró a la prensa.

En la misma línea, expresó la pronta recuperación de su colega. “Es una situación muy difícil. Para mí estar en una final más de Roland Garros es un sueño, pero (no me gusta) acabar de esta manera. He estado en el vestuario con él antes de que saliera a pista y es muy duro verlo llorar así. Les deseo lo mejor a él y a su equipo”, mencionó.