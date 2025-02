Alexander Callens estará meses fuera de las canchas

Terrible noticia. Alexander Callens, uno de los referentes defensivos de la Selección Peruana, sorprendió ayer a medio mundo con un lamentable anuncio: unos análisis médicos a los que se sometió el mes pasado encontraron una “ligera alteración cardiaca”.

Podrá ser ligera, pero los médicos especialistas le recomendaron al defensa del AEK Atenas tomarse un tiempo, motivo por el cual decidió guardar reposo por lo que queda de la temporada europea, la cual se encuentra ya avanzada, en más de la mitad, hasta que pueda ser examinado nuevamente en los próximos meses.

De más está explicar que la noticia la sufre el ‘Equipo de Todos’. No obstante, para quien resulta prácticamente una tragedia —por más que, obviamente, escuchar a los doctores y así mitigar los riesgos de una auténtica tragedia sea la decisión correcta— es Callens.

No muchos pueden comprender lo que significa dejar de entrenar por completo por tanto tiempo; no muchos futbolistas vuelven a ser los mismos después de un parón así. Solo queda tomarse las cosas con calma, y esperar que la mencionada “alteración” no pase a mayores. ¡Mucha fuerza, Alexander!

