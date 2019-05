Alexander Callens disputará su primer torneo continental con la selección

Su gran oportunidad. Alexander Callens fue incluido en la lista de 23 jugadores que oficializó este jueves la selección peruana para su participación en la Copa América Brasil 2019. El central disputará su primer torneo continental con la bicolor.



Es cierto que el nombre de Alexander Callens figuraba en la lista preliminar de 40 jugadores que se le envió a Conmebol, pero eso no aseguraba su presencia en la Copa América Brasil 2019. Sobre todo, sabiendo que en Lima ya entrenaban varios seleccionados bajo las órdenes de Ricardo Gareca.



Sin embargo, el entrenador de la bicolor decidió jugársela por el hoy central del New York City FC de la MLS, quien se encuentra entrenando con su club y recibió la noticia a lo lejos.



Esta es la segunda convocatoria para una competición oficial de Alexander Callens a la selección peruana. El defensor de 27 años ya había sido llamado e integrado una nómina oficial en marzo del 2016 cuando Perú enfrentó a Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018. No jugó.



Pero esta puede ser una revancha para el ex defensor de Sport Boys que tendrá la oportunidad de ser visto con mucho más tiempo por el entrenador y ganarse un espacio en la bicolor para las próximas Eliminatorias.