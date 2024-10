"No me corro": Valera, tras doblete en U vs ADT, descarta haber fingido lesión ante Brasil

Nadie sabe si con él, Perú no hubiese sido goleado 0-4 por Brasil o no, pero sí que fue uno de los grandes ausentes en ese duelo, por lo que mucha gente especuló que "se guardó", pero no. Álex Valera lo negó.

Cuatro días después de la lesión que le impidió jugar ante la verdeamarela por las Eliminatorias, el centrodelantero reapareció -como titular- en su club, Universitario, fue uno de los que más corrió y anotó dos goles.

Sin embargo, 'Valegol', después del triunfo de la 'U' 2-1 sobre ADT, que le permitió mantener la distancia contra el segundo colocado y clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año, descartó todo lo rumoreado.

“Nunca haría nada para perjudicar a la Selección Peruana, y no me corro. Me lesioné durante el calentamiento en Brasil. Fue algo imprevisto”, explicó Álex Valera para los micros de L1 Max en el Monumental de Ate.

Luego, al ser preguntado por el detalle de la supuesta lesión que sufrió, el '9 detalló que “estábamos haciendo el reducido, giré y sentí un hincón en la cintura. Quise correr, pero ya no me daba. Fue algo inesperado”.

Después de sentir esas molestias, 'Valegol' avisó a Jorge Fossati que no podía más y fue sacado de la lista de titulares y suplentes de la Selección Peruana, que después caería goleada 0-4 contra Brasil por Eliminatorias.

